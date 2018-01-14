في سابقة نوعية.. اعادة تكليف مدير تموين بعد قرار وزاري بإعفائه

اصدر وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قرارا اعاد بموجبه تكليف احمد مطر العامل من الفئة الاولى لدى فرع الشركة العامة للمطاحن بحلب والموضوع تحت تصرف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسيير امور المديرية المذكورة .

و يكون وزير التجارة قد انصف احمد مطر الذي أنهى تكليفه من هذه المهمة بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٧ بعد توقيفه لدى فرع الامن الجنائي بحلب على خلفية تقرير كيدي اتهم بموحبه بالتواطؤ مع بعض الافران بانقاص اوزان ربطات الخبز والاتجار بها حيث لم تثبت التحقيقات الجارية معه ومع بعض المتهمين صحتها .

وتعد هذه المبادرة من وزير التموين سابقة ومبادرة ايجابية باتجاه احقاق الحق وانصاف الأبرياء

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