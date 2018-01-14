الجيش السوري يقترب من السيطرة الكاملة على ريف حلب الجنوبي

يقترب الجيش السوري من السيطرة على كامل ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد قتال عنيف مع المسلحين في المنطقة.

وتابعت “قوات الجيش السوري عملياتها العسكرية بالتعاون مع القوات الرديفة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وتمكنت خلال الأيام القلية الماضية من السيطرة على قرى وبلدات برج سبنة وسويحة والإسماعيلية، ومزرعة المنبطح، ومربعة السلوم، وجب غليص، وجب الخفي، وجب التينة، ورسم عبده، وبيشة، ومربعة كبيرة وربيعة والباكات، والزيدية، ومقتل الزيدي، والاسطبلات، ورسم البساس ورسم الكركور، ومدائن كبير، ومشيرفة أرجل”.

كما سيطر الجيش السوري على تليل الصياح، والزانة، ورسم فتاح، والمدينة، والسميرية، ومغيرات الشبلي، وبصيلة، والحاجب، ورسم شوكان، وسويان، وكفر حوت، والمدرسة، والطيبة، وبرج غزاوي، وجديدة، وسرج فارع، وحج منصور وخربة المعيجر، والقنيطرات، وسرجة غربية، وتليل الصياح، ورجم عميرات، والمرحمية، ومشرفة الهلالات “شمال شرق طريق “خناصر، وتل الضمان، وجبل الأربعين في ريف حلب الجنوبي الشرقي”.

و”بسيطرة الجيش على تلك القرى والبلدات تكون قواته قد أحكمت سيطرتها على كامل القرى والبلدات التي تقع بشمال شرق الطريق الممتد من خناصر إلى تل الضمان وصولا إلى جبل الاربعين”.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من استعادة الجيش السوري السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي من قبضة مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها، والذي يأتي في سياق معارك يخوضها الجيش، منذ آذار/مارس 2011، لتطير البلاد من الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

الاعلام الحربي