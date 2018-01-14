سيناريوهات تنتظرها عفرين بعد التهديدات التركية.. هذا أقربها

يدور الحديث عن فرضية عودة مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي إلى سيطرة الجيش السوري، رغم تهديدات أنقرة بقرب عمليات عسكرية فيها، على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

واطلعت عنب بلدي اليوم، الأحد 14 كانون الثاني، على بعض الآراء التي تضمنتها مقالات لكتاب نشرت في صحف عربية، تحدث كتابها عن إمكانية تسليم عفرين إلى الجيش السوري، بموجب تفاهمات.

وألمح أردوغان، خلال كلمته في مؤتمر حزب “العدالة والتنمية” بولاية إلازيغ شرقي تركيا، أمس، إلى إمكانية انطلاق عملية عسكرية موسعة في عفرين ومنبج، لطرد “وحدات حماية الشعب” الكردية منها.

وهدد “إذا لم ينسحبوا (مقاتلو الوحدات الكردية) خلال أسبوع واحد، سنسحقهم كما فعلنا مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية درع الفرات”.

الكاتب والروائي السوري عمر قدور، كتب في صحيفة “الحياة”، مقالًا حمل عنوان “أنقرة إذ تعيد الأكراد إلى سلطة الأسد“.

وأشار الكاتب إلى “تغير الخطاب التركي الذي كان معاديًا للرئيس الأسد، ليركز على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب، وفق الفهم الذي يستهدف حزب العمال الكردستاني (PKK)، وفرعه السوري (PYD)”.

واعتبر قدور أنه “مثلما أسهمت أنقرة في عودة سلطة بغداد إلى إقليم كردستان، تبدو عازمة على إعادة مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في سوريا إلى الحكومة السورية”.

ولفت إلى أن “الميليشيات الكردية قد تناور للإبقاء على سلطتها الخاصة، لكنها في النهاية تفضل تسليم تلك المناطق للحكومة السورية، على تسليمها لتركيا أو لفصائل سورية تعمل تحت المظلة التركية، وهذه الميليشيات على يقين من أن أنقرة لن تخوض حينئذ نزاعًا مع الجيش السوري من أجل السيطرة على المناطق المستهدفة”.

احتمال آخر تحدث عنه الكاتب ووصفه بـ “المستبعد”، مشيرًا إلى أنه يتمثل “بتلقي الميليشيات حماية أمريكية مباشرة، إلا أن إدارة ترامب، بعد التخلص من داعش، لن تكون متحمسة لانخراط أوسع في تفاصيل الشأن السوري”.

في السياق ذاته، تحدث صفحات محلية من حلب، في كانون الأول الماضي، عن اتفاق بين “الوحدات” والحكومة السورية، يقضي بتسليم أحياء تسيطر عليها الأولى في مدينة حلب، ومنها الشيخ مقصود، دون تعليق رسمي من الطرفين.

رغم أن الاتفاق تزامن مع اتهامات متبادلة بين الحكومة السورية و”الوحدات”، بعد تعليق الرئيس الاسد عنها بأن كل من يتعامل مع الامريكيين هو خائن, اعتبر بعض الكتاب أن تسليم المدينة “أسهل من الخيار العسكري الذي يلوح به أردوغان”.

وتتخوف أنقرة من تمدد الوحدات الكردية على شريطها الحدودي، ولذلك عزلت عفرين عن شمال شرقي سوريا، في إطار عمليات “درع الفرات” التي دعمت من خلالها “الجيش الحر” لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من ريف حلب الشمالي.

شخصيات كردية علقت على إمكانية تسليم عفرين، من بينها آزاد عثمان، مسؤول المكتب الإعلامي لرابطة المستقلين الكردة، الذي رجح “انسحاب (PYD) من عفرين لصالح الجيش السوري لحفظ ماء الوجه”، على اعتبار أن “استمرار المعركة مع تركيا وحلفائها يستدعي تدخلًا دوليًا، كما حصل في كوباني، وستكون خسائره كبيرة”، وفق ما نقل عنه موقع “عربي 21”.

الحديث عن عفرين ومستقبلها، جاء بعد ليلة قصف مكثف استهدفها والمناطق المحيطة بها، مصدره الجانب التركي، وفق ما قال مراسل عنب بلدي في ريف حلب الشمالي.

الصحفي الكردي المقيم في فرنسا، شيار خليل، قال عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم، “إن التهديدات بضرب عفرين بعد تصريحات صالح مسلم بدخول إدلب، هي محاولات دولية متفق عليها، لدفع وإجبار عودة عفرين لحضن الدولة السورية إداريًا”.

وأضاف “قريبًا سيكون هناك اتفاق بين الوحدات والحكومة السورية برفع العلم السوري في عفرين، وعودة بعض الدوائر الرسمية إليها مع بقاء إدارة شبه محلية في عفرين”.

ويرى البعض أن تركيا ستبذل جهدها للتخلص من انتشار “الوحدات” على حدودها، والتي تعتبرها منظمة “إرهابية” وامتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” المحظور، سواء بالاتفاقات أو الحل العسكري.

عنب بلدي بتصرف وكالة اوقات الشام الاخبارية