شركاء سريّون لعمل غامض .. وفوائد تصل لـ99%.. والتحقيقات مستمرة

بعد عمله لأربع سنوات بتشغيل أموال عدد كبير من أهالي قريته “نمرة” وعدد آخر من الذين سمعوا عن سيرته في التعامل، ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي في السويداء يرافقها النائب العام ورئيس الفرع القبض بكمين مرسوم على المدعو زياد الراشد وأحد الأشخاص المتهمين الذين كانوا معه في إحدى مقاهي مدينة السويداء بجانب قصر العدل.

وكان الراشد الذي يعمل في كل ما يتعلق بالإلكترونيات، قد جمع مبلغاً يقدر بحوالي 140 مليون ليرة سورية، منهم 70 مليوناً من قريته فقط، طوال أربع سنوات ماضية بفوائد بدأت بخمس وثلاثين ألف ليرة عن كل مليون شهرياً، وختمها بثمانين ألفاً، أي أن المليون ليرة كانت تجلب في السنة الواحدة 960 ألفاً. وظل طوال هذه المدة محافظاً على سرية تامة في التعامل مع زبائنه الكثر دون أي مشكلة، ودون أن يعلم أكثر من 100 شخص متعاملين معه أنه يجمع من بعضهم.

وعلمت صاحبة الجلالة من مصادر موثوقة داخل قرية نمرة أن المتعاملين مع الراشد كان غالبيتهم من الذين أمضوا العمر في تجميع أموالهم، ومنهم أكثر من 20 أرملة، ومطلقات وزوجات شهداء، وشيوخ دين، ومسافرين خارج القطر، وموظفين سحبوا كل مدخراتهم واقترضوا من البنوك، وهناك أشخاص ما زالوا مجهولين وضعوا الملايين دون أي ضمانات.

وبعد أن توقف الراشد فجأة عن الدفع، انتظر الزبائن عدة أشهر قبل أن يعلنوا عن مصيبتهم ويلجؤون للقضاء على أمل أن يحصلوا على شيء، وكانت المفاجأة أن الراشد قد أفلس تماماً، ولم تعرف الحقيقة الكاملة رغم استمرار التحقيقات معه وشركاه حتى الآن.

يقول مصدر قضائي لصاحبة الجلالة أنه تبين بعد التحقيقات المستمرة أن شخصاً يدعى (ج ق) كان قد تعرف على زياد وقلب حاله من وقتها، وبدأ يبتزه مع أخوين آخرين من آل حمشو يعملان بالعقارات في بلدة جرمانا بريف دمشق، وهؤلاء كانوا وراء إفلاس زياد رغم عدم اعتراف الأخير عن السبب الحقيقي وراء عملية الابتزاز التي كان آخرها الطلب منه مبلغاً يصل إلى 100 ألف دولار، مما جعله يعلن إفلاسه ويهرب من وجه زبائنه، وتشير المعلومات المسربة أن وراء ذلك كله فيديو أخلاقي مصور؟.

وقد حاولت صاحبة الجلالة التأكد من كافة حيثيات القضية من المحامي قصي الراشد الذي رفض بشكل قاطع التصريح عن شيء غير تأكيده أنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل من عصابات مسلحة في منطقة شهبا حتى يترك الدعوى، وقد وضع جميع الأجهزة القضائية بالصورة.

وكانت المفاجأة في سجن السويداء المركزي عندما تم وضع الراشد وجلال المتهم الأساسي الذي قام بالابتزاز في زنزانة واحدة، حيث أصر الراشد على تغيير أقواله بشكل دائم، وادعائه بوجود الأموال في عقارات متفرقة، وانقلابه على محاميه بشكل دائم، ما جعل قاضي التحقيق ماهر عماشة يأمر بتفريق المتهمين عن بعضهم، ومتابعة التحقيقات بشكل سري للغاية.

القضية التي أفلست مجموعة كبيرة من العائلات الجبلية في قرى عديدة، بدأت في نمرة، وانتقلت إلى أشخاص في جنوب السويداء للفوائد العالية دون معرفة العمل الحقيقي الذي ينتج فوائد عالية تصل إلى ما يقارب 99 %، مع مفاجآت قادمة لأشخاص مسؤولين وضعوا الملايين مع زياد الراشد دون أن يعلم بهم أحد.