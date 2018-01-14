تموين دمشق: لهذه الأسباب أسعار البالة مرتفعة..والبعد الاجتماعي يستدعي وجودها!

أشار عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق إلى أن سبب ارتفاع أسعار ألبسة البالة يعود إلى الطلب الكبير عليها من كل الشرائح إضافة إلى أن أصحابها يدفعون ثمنها بالدولار مؤكداً أن وجودها غير قانوني وجميعها مهربة تدخل عن طريق لبنان, ولكن نظراً لظروف الناس الصعبة وضعف القوة الشرائية لايمكننا تجاهل البعد الاجتماعي الذي يستدعي وجودها في هذه المرحلة

ولم يخفِ الشبلي تذمر الصناعيين من هذه الألبسة لكونها أصبحت منافساً على حساب المنتج المحلي الذي يجب دعمه.

عن إمكانية تدخل حماية المستهلك لوضع تسعيرة تناسب البائع والزبون أجاب: لا يمكننا ذلك، فلا يوجد لدينا بيان تكلفة، وكل ما نستطيع فعله هو تسيير دوريات على هذه المحلات وتنظيم ضبوط بحقهم لعدم إبراز فاتورة أو عدم وجود بطاقة بيان أو عدم إعلان السعر مشدداً على أن المديرية تساعد كل مواطن يتعرض

تشرين