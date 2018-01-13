الجيش السوري يعمل على عزل مدينة حرستا شرق دمشق

تحاول قوات الجيش السوري عزل مدينة حرستا في ريف دمشق الشرقي، بعد فتح محور عسكري على المزارع الفاصلة مع مدينة دوما.

وقالت مصادر إعلامية لعنب بلدي، إن القوات السورية فتحت محورًا عسكريًا على البساتين الفاصلة بين حرستا ودوما، وسيطرت على عدة نقاط من مشفى الشرطة إلى مشفى البيروني.

وأضافت أن المحور العسكري يأتي مساندًا لعمليات منطقة عربين التي تحاول من خلالها التقدم على جبهة ادارة المركبات.

وقالت مصادر اعلامية ان قوات الجيش تقدمت من المحور الجديد، وسيطرت على عدة نقاط في البساتين بعمق 200 متر، وسط اشتباكات عنيفة وقصف جوي على مواقع المسلحين.

وتمتد بساتين حرستا من شرق وحتى شمال شرقي حرستا، وتعتبر خطًا دفاعيًا “استراتيجيًا” للميليشيات المسلحة.

وبحسب خريطة السيطرة الميدانية يتركز اقتحام الجيش السوري من المنطقة الخلفية لمشفيي البيروني والشرطة الواقعين على الأوتوستراد الدولي دمشق- حمص.

ويسعى من هذه العملية إلى عزل مدينة حرستا بالكامل عن مدينة دوما، ليطوقها من ثلاث جهات الأولى من جهة الأوتوستراد، والثانية من جهة مدينة عربين الخاضعة لسيطرة فصيل “فيلق الرحمن”، والثالثة من جهة البساتين.