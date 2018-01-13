بالفيديو.. داعية سعودي: لا تلوموا الملك في رفع الأسعار.. الله هو الذي يرفعها!

في توظيف جديد للدين وفي محاولة لإصباغ صفة “الربانية” على زيادة الأسعار في السعودية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي يبرر ارتفاع الأسعار بانه من عند الله وليس من الحاكم.

وبحسب الفيديو الذي قد أثار ضجة كبيرة على الانترنت. فقد زعم الداعية بأن “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى”.

واضاف قائلا: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر”.

وتابع تبريره قائلا: “إن الله هو الذي يرفع هذه القيم وهو الذي يخفضها”.

وكانت السلطات السعودية قد قررت رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

مما أثار حفيظة المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو:

