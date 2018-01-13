خارطة توازن القوى في إدلب

بدأت القوات السورية، بعد النصر على مسلحي “داعش” شرقي سوريا، بتحرير شمال غرب البلاد من مسلحي “جبهة النصرة” وغيرها من المجموعات المسلحة.

أهم أحداث إدلب الأخيرى:

15.09.2017

إعلان روسيا وتركيا وإيران خلال المحادثات في أستانا عن إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، بما في ذلك إدلب

20.09.2017

محاصرة فصيل الشرطة العسكرية الروسية من قبل الإرهابيين في إدلب. وتم تخليص العسكريين بمساعدة من الوحدات الخاصة والطيران

20.09.2017

شن مسلحو “جبهة النصرة” هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري شمالي وشمال شرقي مدينة حماة في منطقة خفض التصعيد “إدلب”

22.09.2017

غواصة “فيليكي نوفغورود” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تطلق صواريخ “كاليبر” على مواقع المسلحين في محافظة إدلب. وتم القضاء على مراكز الإدارة وقواعد التدريب ومدرعات الإرهابيين، التي شاركت في حصار الشرطة العسكرية في حماة

08.10.2017

القوات التركية تبدأ عملية غير مشرعة من قبل السلطات السورية في إدلب السورية

23.10.2017-13.10.2017

الجنود الأتراك يقيمون مركزي مراقبة في إدلب

04.01.2018-03.01.2018

الجيش السوري يحرر أكثر من 10 قرى جنوب شرقي محافظة إدلب من المسلحين

06.01.2018

إحباط هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على القاعدة الروسية حميميم ومركز الدعم اللوجستي في طرطوس. وقد أقلعت الطائرات المسيرة من جنوب غربي منطقة خفض التصعيد في إدلب

07.01.2018

حررت القوات الحكومية بمساعدة القوات الحليفة بلدة سنجار جنوب شرقي محافظة إدلب من إرهابيي جماعة “جبهة النصرة”

10.01.2018

القوات الحكومية تستعيد السيطرة على مطار أبو الضهور في محافظة إدلب. دعت وزارة الخارجية التركية كلا من روسيا وإيران إلى وقف تقدم الجيش السوري في إدلب

سبوتنك