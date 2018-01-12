بالتفاصيل: هكذا انتقمت روسيا من المجموعة المسؤولة عن مهاجمة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القضاء على المجموعة التخريبية التي أطلقت قذائف على قاعدة “حميميم” يوم 31 ديسمبر.

وقالت في بيان: “في المرحلة الأخيرة من العملية، تم تحديد مكان تمركز المجموعة التخريبية المسلحة إلى الغرب من حدود محافظة إدلب.. ولدى وصول الإرهابيين إلى الموقع، حيث كانوا يستعدون لركوب حافلة صغيرة، تم القضاء على المجموعة بأكملها بواسطة ذخائر عالية الدقة “كراسنوبول”.

وأشارت إلى أن “جميع القوات والوسائط التابعة للاستطلاع العسكري في سوريا شاركت في العملية”.

وأضافت الدفاع “الاستخبارات العسكرية الروسية في إدلب عثرت على مكان تجميع وتخزين الإرهابيين للطائرات المسيرة. وتم تدمير المستودع بضربة عالية الدقة بواسطة قذيفة “كراسنوبول”

سبوتنيك