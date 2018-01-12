2018.. نبوءات عن الحرب العالمية الثالثة !

رأى معظم العرافين أن عام 2018 سيكون صعبا من الناحيتين السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعدوا إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ووفقا لموقع “روسيسكي ديالوغ” إن العراف البافاري، أليوس إيرلماير الذي توقع العديد من أحداث القرن العشرين وحتى موعد وفاته في يوليو/ تموز عام 1957، قال إنه في عام 2018 ستبدأ الحرب العالمية الثالثة. والأحداث الأصعب ستكون في أوروبا الغربية. وبالإضافة إلى ذلك سوف تستخدم في هذه الحرب الرهيبة أسلحة بكتريولوجية وكيميائية غير مسبوقة. وستؤدي الأحداث المذكورة إلى ثورات أهلية ستجري في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وقال العراف البافاري الآخر، ماتفي لانغ، المعروف باسم “الساحر مولهايزل” والذي تنبأ بوقوع الحرب العالمية الأولى والثانية إنه ستنشب حرب عالمية ثالثة في العالم أيضا. ووفقا له العمليات القتالية ستبدأ في الفترة ما بين 2017 و2022.

ورأى مولهايزل بداية الحرب العالمية الثالثة في الشرق، ولكن سرعان ما ستنتقل إلى أوروبا الغربية. وسيموت الملايين على الرغم من أن الحرب لن تستمر طويلا.

وكالات