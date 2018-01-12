عناصر جيش الاسلام وداعش يفترسون بعضهم جنوب دمشق

اندلعت اشتباكات عنيفة بين “جيش الإسلام” ومسلحي تنظيم داعش جنوب العاصمة السورية دمشق.

وافادت قناة العالم ان الاشتباكات اندلعت إثر شنّ تنظيم داعش الوهابي هجوماً على مواقع “جيش الاسلام” في حي الزين في الحجر الأسود جنوب مدينة دمشق.

كما قال الاعلام الحربي أن الجيش العربي السوري سيطر على كراجات الحجز في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة، وسط قصف جوي وصاروخي دقيق يستهدف نقاط وتجمعات المسلحين في المنطقة.

فيما استهدفت رمايات مدفعية من الجيش السوري مواقع المسلحين في بلدة دوما بالغوطة الشرقية .

كما أعلنت مصادر ميدانية في حرستا تعلن السيطرة على كراج الحجز في حرستا بعد معارك شرسة مع تنظيم ( جبهة النصرة ) أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين, كما استمر سلاح الجو الحربي باستهداف مواقع المسلحين في محور حرستا بالغوطة الشرقية .