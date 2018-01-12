قرى تتساقط محررة بيد الجيش في ريف حلب الجنوبي الشرقي

سيطر الجيش السوري وحلفاؤه خلال متابعة عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي على قرى مدينة السفيرة بعد مواجهات مع جبهة النصرة الارهابية والفصائل المرتبطة بها.

والقرى المحررة هي: “ام عنكش – الصالحية – برج حسين ضاهر – تل صومعة – جب أطناش فوقاني – جب أطناش تحتاني – سحّور – الحردانة – الأسدية – رسم العميش – حوير الحص – البناوي – جب الأعمى”.

والخريطة من الاعلام الحربي توضح القرى المحررة حتى الآن :

وفي ريف دمشق استهدف الجيش السوري مواقع المسلحين في مزارع حرستا وخطوط امدادهم القادمة من عربين بغوطة دمشق الشرقية.

كما استهدف أيضاً مواقع التنظيمات الارهابية في سقبا وحزة وكفربطنا بالغوطة الشرقية بعدد من القذائف المدفعية .

من جانبها، استهدفت الجماعات المسلحة ضاحية الاسد بحرستا في ريف دمشق بعدد من القذائف الصاروخية، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

وسيطر تنظيم داعش على 3 ابنية في حي الزين بالحجر الأسود جنوب دمشق بعد اشتباكات مع “جيش الاسلام” اسفرت عن مقتل واصابة عدد من مسلحي الطرفين .