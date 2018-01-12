رجال أعمال يجيبون على سؤال “ماذا قدمتم لسوريا عام 2017

في سؤال توجهت به صاحبة الجلالة لعدد من رجال الأعمال السوريين مفاده “ماذا قدمتم لسورية عام 2017” .. فكانت الأجوبة على الشكل التالي:

غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية

شاركت في عدد من الاجتماعات اللجنة الاقتصادية التي دعيت إليها وتم اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالاقتصاد والحياة الاقتصادية اليومية كما شاركت باجتماعات المجلس التجاري حيث عرضت علي عدد من القضايا المحالة إلي وتم مناقشتها واتخاذ التوصيات بخصوصها و ردت إلى المراجع المختصة.

ويضيف قلاع.. كذلك قدمنا عدد من المذكرات إلى مصرف سورية المركزي ووزارتي الاقتصاد والمالية ورئاسة مجلس الوزراء آخرها مذكرة لدعم الصادرات حيث ان دعم عناصر التكلفة من تأمينات اجتماعية واستجرار كهرباء ومحروقات ووضعها بإيصالات يكون منصب على تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي تخفي الأسعار وتهيئة البضائع للتصدير والاستهلاك المحلي وكان لنا دور هام بانخفاض سعر المنتج الأجنبي .

طلال قلعجي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صنع في سورية:

مهرجان صنع في سوريا رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صنع في سوريا الذي يقوم كل شهر مرتين في دمشق وإحدى المحافظات السورية وهو غني عن التعريف.

الدكتور رشيد الفيصل صاحب معمل ابن حيان للأدوية

المشاركة في العمل وإعادة الإعمار وإتأمين فرص العمل قمت بإعادة معمل أدوية ابن حيان وأنجزت خلال 2017 إنشاء خط جديد لإنتاج العديد من الأدوية محققا بذلك أكثر من 50 فرصة عمل إضافية.

فهد درويش رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة التجارة ورئيس مجموعة فهد درويش التجارية

استطعنا أن نورد الأدوية المحتاجة لها وزارة الصحة بإمكانية هائلة وخاصة أدوية مرض السرطان إلى جانب إقامة معمل (السيروم) لشركة صينية رائدة وتابع لوزارة الصناعة.

الدكتور عبد الرحمن عطار صاحب معامل العطار

إعادة تفعيل المصانع العائدة للدكتور عطار منها معمل الأدوية ومعمل الكرتون وإنتاج العبوات أي إعادة 850 موظف لعملهم.

صاحبة الجلالة