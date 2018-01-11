الفلكي العيس مواجهات كبرى روسيا وتركيا الى حرب ويحدد تاريخ تحرير ادلب ودرعا ؟

قال الفلكي المغربي صاحب الشهرة الواسعة على صفحنه الرسمية على الفيسبوك ان المواجهات الاخيرة بين الدول سوف تتطور لتشمل اشتباك مباشر فيما بينها

وافرد العييس التوقعات التالية حول سوريا ولبنان

مواجهة بين الاتراك والروس بشكل مفاجئ تفضي الى كسر شوكة التركي في سوريا

اشتباك امريكي ايراني مباشر للمرة الاولى بوكالة السعودي وبشكل مباشر

الجيش السوري يستعيد ادلب بشكل متسارع بعد اسناد روسي ضد الاتراك

ويكون تحرير ادلب بداية اذار ولارجعة في ماااقول وسجلوها

درعا اشتباك الموت وغضب من الله قتلى وجرحى ودماء كثيرة

درعا في حضن سوريا في صيف شهر حزيران

لبنان

اشكال امني كبير وسط بيروت

حالة حزن عامة وبكاء على شحصية احبها الجميع

خلاف الى العلن بين حلفاء الامس

ازدهار اقتصادي وعمراني

تحسن قيمة الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ