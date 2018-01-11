بالفيديو: الجيش السوري يستخدم أسلحته الخاصة في المعارك المعقدة

سخر الجيش السوري خلال رحلته الطويلة في محاربة الإرهاب كافة الوسائل القتالية للقضاء على المسلحين, كما استخدمت وحداته المقاتلة أسلحة جديدة ابتكرها الخبراء لكي تناسب الميدان وتحاكي ظروفه وخاصة في المدن.

وتظهر في معارك الجيش السوري مع المسلحين أنواع عديدة من الصواريخ محلية الصنع كان أبرزها ما يطلق عليه صاروخ “الفيل” الذي استخدمته القوات البرية بكثافة في معارك الغوطة الشرقية الأخيرة قرب “حرستا” ويتميز هذا النوع من الصواريخ المحلية الصنع بقوتها التدميرية ودقة إصابة الأهداف والقدرة على تدميرها حتى ولو كانت ضمن الأنفاق.

وأكد ضابط ميداني أن اعتماد القوات السورية على هذا النوع من الصواريخ محلية الصنع كان ناجعا من ناحية زيادة حجم الصدمة النارية على الإرهابيين أثناء التمهيد الذي يتم قبيل عمليات اقتحام المشاة لمواقع المسلحين, حيث استخدمت القوات السورية أكثر 25 صاروخ من نوع فيل محلي الصنع في محيط “حرستا” معظمها حقق أهدافه بدقة وتسبب في تدمير أنفاق وتحصينات هامة لوجستياً مما ساعد القوات البرية على التقدم وحسم المعركة.

وكان صاروخ “الفيل” المحلي الصنع قد أحداث نتائج ميدانية هامة دعمت الوحدات البرية في معركة حرستا التي ينتشر فيها المسلحون في الأنفاق والأزقة التي أحدثتها الأبنية المدمرة.