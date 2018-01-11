رشاش “بيتشينيغ” الروسي في متناول الجيش السوري

نشرت في شبكة الإنترنت صور نادرة تظهر مقاتلين في الجيش السوري وهم يحملون رشاشات “بيتشينيغ” الروسية.

وذكرت صحيفة “فيستنيك موردوفيي” الروسية في تقرير نشرته أمس الأربعاء أن أول صورة لهذا السلاح المستخدم في سوريا نشرت في آب/أغسطس 2015، بالرغم من أن حكومة دمشق اقتنت قبل اندلاع الحرب دفعة صغيرة من هذه الرشاشات المصنوعة وفق مبدأ بندقية كلاشنيكوف.



رشاشة “بيتشينيغ”

ومنذ ذلك الحين وحتى الآونة الأخيرة لم يلاحظ هذا السلاح في حوزة مقاتلي الجيش السوري، لكن الصور الأخيرة تتيح الاستنتاج أن هذه الرشاشات تستخدم بشكل نشط في الحرب من قبل القوات الحكومية.

المصدر: فيستنيك موردوفيي