الليرة تتحسن.. والدولار يخسر هبوطاً والسبب ..

شهدت الليرة السورية أمس تحسناً ملحوظاً في سوق الصرف، إذ خسر دولار السوق السوداء أمس نحو 17 ليرة سورية، إثر زيادة ملحوظة في العرض، مسجلاً بذلك تراجعاً بنحو 3.6 بالمئة في دمشق، وذلك بحسب تأكيدات مصادر في السوق، إذ تراوحت أسعار الصرف أمس بين 455 و459 ليرة سورية، بينما كان يتداول أمس الأول على سعر وسطي 472 ليرة للدولار، بينما شهد السعر انخفاضاً قرب 450 ليرة في بعض المحافظات التي كان السعر قد لامس فيها مستوى 470 ليرة للدولار، وذلك وسط استقرار في سعر الصرف الرسمي، إذ يحافظ مصرف سورية المركزي على سعر 434 ليرة للدولار لتسليم الحوالات، من دون أن يحرك السعر كاستجابة للتغيرات في السوق السوداء.

لا توجد أسباب واضحة لهذا التغير المفاجئ في سعر الصرف، إذ عزت مصادر السوق ذلك إلى تحسن الليرة بعد زوال المخاوف حيال بعض ما يجري على الساحة السياسية الإقليمية، وخاصة أن الطلب والعرض التجاري يشكل السمة الغالبة للسوق، والتجار يتابعون الظروف السياسية المحلية والإقليمية ويعتمدون عليها في خيارات البيع أو الشراء.

بينما يذهب آخرون إلى أن عمليات المضاربة واضحة في السوق، واصفين ما يجري بعملية سريعة لجني الأرباح، بعد ارتفاع الدولار فوق 470 ليرة، وعدم ارتفاعه أكثر قرب 500 كما كان متوقعاً، ومن ثم بدأت عمليات بيع كبيرة لمن اشترى خلال الفترة الماضية، قرب 450 ليرة، وتدعيماً لهذا الرأي، فقد تحدثت مصادر في السوق عن أن هناك عرضاً وصل إلى ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار في بعض شركات الصرافة، لكن هناك حذراً من الشراء خوفاً من انعكاس اتجاه السوق.