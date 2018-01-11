المركزي يتساهل في منح القروض لشراء سيارة .. وإليكم التفاصيل

أصدر مصرف سورية المركزي يوم أمس تعميماً على نسخة منه أنهى بموجبه العمل بمجموعة من تعاميم سابقة منها التعميم رقم 1168/1/2 تاريخ 6/8/2013 الخاص بتوجيه المصارف بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات، والتعميم 1138/م/1 تاريخ 20/11/2014 والتعميم 1159/م/1تاريخ 8/12/2014 الخاص بحظر كافة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية، كما أنهى العمل بالتعميم رقم 1759/م/1 تاريخ 21/5/2015 الخاص بتصفية كافة التسهيلات الممنوحة مقابل كفالات مصرفية من مصارف محلية أو مصارف خارجية بالقطع الأجنبي ، والتعميم 180/م/1 تاريخ 21/1/2016 المتضمن التريث بمنح تسهيلات جديدة مباشرة بالليرة السورية لغايات تمويل المستوردات.

وأنهى المركزي العمل بالتعميم رقم 1685 /م/1 تاريخ 22/6/2016 الخاص بالتريث بمنح أي قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وتضمن التعميم ضرورة تقيد المصارف عند منح التسهيلات المباشرة أو غير المباشرة بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 28/م.ن تاريخ 25/1/2017 ، والقرار 52/م.ن تاريخ 11/4/2017 وخاصة التركيز على تمويل المشاريع الإنتاجية .

وأكد المركزي في تعميمه على ضرورة ألا تقل نسبة التمويل الذاتي المقدمة من المقترض عن 50% من قيمة الأصل بالنسبة لتمويل السيارات (جديدة أو مستعملة).

وسمح التعميم للمصارف بمنح مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره لتزويد مصرف سورية المركزي بنسبة التمويل الشخصي المستهدفة ( متضمنة تمويل السيارات ) من إجمالي محفظة التسليفات المباشرة المستهدفة خلال العام 2018 وكرقم مطلق خلال نفس الفترة .