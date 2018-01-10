ما هو شرط دمشق لفتح سفارات تركيا وأميركا وفرنسا ؟

قال معاون وزير الخارجية السوري “أيمن سوسان” إن موعد مؤتمر سوتشي لم يتغير حتى الآن وهو لن يناقش الدستور السوري وإنما سيناقش فقط مواد الدستور القائم في البلاد “دستور 2012”.

وأضاف أن لجنة الدستور ستشكل داخلياً بقرار سوري, واعتبر سوسان أن التواجد التركي على الأرض السورية عدوان عليها، في حين قال إن الوجود الأميركي في سوريا إلى زوال.

وحول إمكانية عودة العلاقة الدبلوماسية مع أميركا وحتى مع تركيا وفرنسا وغيرهم من دول العالم التي تعتبرها الحكومة حالياً دولاً داعمة للإرهاب، قال سوسان إن الدبلوماسية السورية ترحب بأي دولة تتخذ موقفاً واضحاً من الإرهاب في البلاد وبالتالي مرحب بفتح سفاراتها من جديد في سوريا.

وكالات