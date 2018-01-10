الجيش السوري يكتسح الارض في ارياف حلب وحماة وادلب ودمشق

الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون في ارياف إدلب وحلب وحماة ودمشق ويسيطرون على 28 قرية ويقتربون من السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري عقب مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها.

ادلب

الجيش السوري وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على قرى “رسم النياص – العزيزية – جب الابيض – رئيفه – البياعه الصغيره -البياعه الكبيره – راس العين – البويدر – كولة البويدر – رسم الجحش – رسم البرج – العادليه – ام طماخ -رسم الخشوف – زفير صغير – زفير كبير – رسم الدبشية – رسم عابد – رسم عابد بويطة – ام جرين – أم جورة ” وتل سلمو بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها. وبذلك أصبح الجيش والحلفاء على اطراف مطار ابو الضهور العسكري.

حلب

ـ الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تلة “ابو رويل” وتلة “المقبرة” جنوب بلدة “ابو رويل” بريف حلب الجنوبي بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة معها.

ـ الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى “حوارين – رملة – مزيعلة – نوارة – رسم الشيخ” وتل الصبحة جنوب غرب مدينة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

حماة

الجيش السوري وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف حماة الشمالي الشرقي ويسيطرون على قريتي “أم ميال” جنوب غرب بلدة الرهجان و “ام صهريج” جنوب غرب قرية الحسناوي بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

دمشق

الجيش السوري يسيطر على عدة كتل من الابنية في محيط “كراج الحجز” بحرستا شمال شرق دمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة.

الاعلام الحربي المركزي