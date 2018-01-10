3 كلم تفصل القوات عن “أبو الضهور”: الجيش العربي السوري يفتح جبهة ثالثة من ريف حلب الجنوبي الشرقي

تابعت قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة عملياتها ضد “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه مطار أبو الضهور وبسطت سيطرتها على عدة قرى جديدة لتقلص المسافة التي تفصلها عن الجهة الجنوبية من المطار إلى حوالي 3 كلم.

وأكد مصدر ميداني لتلفزيون الخبر “سيطرة الجيش السوري على قرى : رسم النياص شرق قرية أم ميال والعزيزية شمال قرية وريدة وجب، الأبيض شرق قرية العزيزية، ورئيفه شرق قرية راس العين، وبياعة صغيرة شمال قرية رئيفه، وبياعة كبيرة شرق بياعة صغيرة، وراس العين شرق رسم النياص، والبويدر شرق كولة البويدر، وكولة البويدر شرق قرية العادلية”.

كما بسطت القوات سيطرتها على قرى: رسم الجحش شرق قرية رسم الاحمر، ورسم البرج جنوب غرب قرية رسم الجحش، والعادلية شمال شرق قرية وريدة، وام طماخ ورسم الخشوف شمال قرية الجهمان، والعوجة شرق قرية رسم البرج.

وقال مصدر عسكري لتلفزيون الخبر إن “القوات باتت على بعد حوالي3 كلم من الجهة الجنوبية لمطار أبو الضهور بعد السيطرة على قرية “بياعه صغيره” وسط حالات فرار في صفوف “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها من المنطقة.

وأضاف المصدر الميداني أن “القوات تابعت تقدمها من محور ريف حماة الشمالي الشرقي الذي افتتحته الثلاثاء وأحكمت سيطرتها على قريتي أم ميال جنوب غرب بلدة الرهجان و أم صهريج جنوب غرب قرية الحسناوي”.

وأشار المصدر الميداني إلى أن “القوات تقدمت أيضاً من محور ريف حلب الجنوبي الشرقي الذي تم الانطلاق منه قبيل ظهر الأربعاء وبسطت سيطرتها على قرى “حوارين – رملة – مزيعلة – نوارة – رسم الشيخ” وتل الصبحة جنوب غرب مدينة خناصر”.

من جانبها، اعترفت تنسيقيات المسلحين بمقتل تسعة مسلحين من “قوات النخبة” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” بنيران الجيش العربي السوري على جبهة أبو الظهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، هم: “قسورة الغابي ـ قعقاع الشمالي ـ أبو أسامه المهاجر ـ أبو همام الديري ـ أبو أسامه معرشورين ـ أبو عبادة الشامي ـ أبو ياسر الحمصي ـ أبو بكر الحمداني ـ أبو القاسم”.

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن مسؤول “جيش المجاهدين ” التابع لـ”حركة احرار الشام” المقدم المنشق “أبو بكر” دعوته جميع الفصائل المسلحة في الشمال السوري إلى تشكيل “غرفة عمليات مشتركة” وحشد كل الإمكانيات العسكرية واللوجستية في الغرفة.

وطالب “أبو بكر” المسلحين الذين لا ينتمون لأي فصيل أن يلتحقوا بأقرب فصيل للحاق بالجبهات، مؤكداً أن الجيش العربي السوري لن يتوقف عن تقدمه بمجرد السيطرة على مطار أبو الظهور بل سيستمر حتى فرض سيطرته على كامل الشمال السوري.

تلفزيون الخبر