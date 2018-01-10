صواريخ “بوك” السورية لا تدع الطيران الإسرائيلي يرتاح

تعتبر منظومة “بو ك-إم2أ” أكثر وسائط الدفاع الجوي تطورا في سوريا.

وتستطيع هذه المنظومات اعتراض الصواريخ والطائرات على اختلاف أنواعها، وتقدر على تدمير المقاتلة، مثلا، على مسافة 45 كيلومترا وعلى ارتفاع 25 كيلومترا.

ويرى خبراء عسكريون أن إسرائيل تريد أن يستنفد السوريون ما يمتلكونه من الصواريخ المتطورة المضادة للطائرات من خلال صد هجمات الطيران الإسرائيلي. إلا أن السوريين لا يستخدمون صواريخ “بو ك-إم2أ” إلا عند الضرورة القصوى.

ومع ذلك فإن المعلومات عن وجود هذا السلاح لا تدع القوات الجوية الإسرائيلية تشعر أنها سيدة سماء سوريا. وبالتالي فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية تضطر إلى إطلاق صواريخها نحو سوريا حين تكون موجودة في سماء لبنان الذي لا يملك الدفاع الجوي المتطور، وفق إفادة وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

سبوتنيك