نتنياهو: 100 ألف مقاتل ايراني قادمون إلى سوريا !!

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأنها تخطط لإرسال 100 ألف مقاتل إلى سوريا في إطار “مشروعها لغزو واستعمار سوريا”، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع سفراء دول الناتو: “إنهم في إطار خططهم لغزو واستعمار سوريا يريدون نقل 100 ألف مقاتل إلى هناك، تصدرهم إيران، وهم ليسوا من الإيرانيين ولكنهم بقيادة إيرانية”.

وأضاف: “في حال حققت إيران هدفها، ونقلت 100 ألف مقاتل إلى سوريا، فإن ذلك سيشعل النزاع من جديد”.

وحذر أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران من إقامة قاعدة في سوريا، متّهما الجمهورية الإسلامية بأنها تسعى لبسط سيطرتها “من طهران إلى طرطوس”.

وتوقع بأن ذلك سيؤدي إلى “ولادة ابن “داعش” وحفيد “القاعدة” في سوريا، محذرا من أن كل ذلك سيؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

المصدر: وكالات