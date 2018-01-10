السعودية تهدد المعارضة السورية بوقف الدعم !

كشف سيناتور روسي عن قيام المملكة العربية السعودية بتهديد المعارضة السورية بقطع الدعم العسكري، معتبراً إياه “خطوة نحو حل الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات”.

واعتبر السيناتور أليكسي بوشكوف أن “السعودية أقدمت على خطوة مهمة حين أصدرت تحذيراً للمعارضة المسلحة السورية بشأن وقف الدعم العسكري”.

وكتب بوشكوف على حسابه الخاص في “تويتر”: “حذّرت الرياض المسلحين السوريين بشأن وقف الدعم العسكري. فقد خلصوا هناك إلى استنتاج أن الحرب ضد دمشق أمر رديء. إنه تحوُّل مهم”.

وذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية، الثلاثاء، أن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية السعودية دعت ممثلي المعارضة السورية، في ديسمبر 2017، إلى التركيز على تحقيق التسوية السياسية في سوريا خلال مؤتمر سوتشي.

وسبق أن تحدثت تقارير غربية عن مطالبة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المعارضة بالقبول ببقاء بشار الأسد، وهو ما نفته الرياض لاحقاً.