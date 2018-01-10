سوء فهم مقصود .. تشويه لقرارات نقدية بهدف الضغط على الليرة

أثارت قرارات مصرف سورية المركزي خاصة تلك المتعلقة بنسبة الـ5 بالألف المسموح تمويلها من قبل كل مصرف من مركز القطع التشغيلي الموجودة لديه، موجة من الجدل وصلت أحياناً لدرجة من اللغط غير المبرر أو غير المفهوم على أحسن تقدير، في مشهد يشي بجهل أو تجاهل بأن مركز القطع مرتبط بحجم حقوق الملكية وليس بحجم المشتريات اليومية.

وفي تعليق لأحد خبراء الاقتصاد على هذا الموجة يؤكد أنه إذا ما عدنا إلى أرشيف الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المركزي نجد أن القرار 1409 لعام 2016 الصادر عن مجلس النقد والتسليف يسمح للمصارف العاملة في سورية التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، من مراكزها التشغيلية على أن تلتزم في ذلك بمجموعة من الضوابط، وهي ألا تتجاوز قيمة المبالغ المباعة يومياً ما يعادل خمسة بالألف من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية وأن لا تدخل المبالغ التي يدفعها المصرف سداداً لالتزاماته بالقطع الأجنبي من رواتب العاملين الأجانب وموفدي المصرف، كما يحق للمصارف أن تبيع جميع المبالغ المشتراة من الأفراد أو المؤسسات المالية أو المصارف الأخرى.

ويرى بعض المراقبين أنه في الوقت الذي يسعى المركزي من خلال قراراته إلى تحقيق التوازن بسعر القطع نجد أن هناك من يتعمد تشويه سياسته النقدية، معتبرين أن ما أثير مؤخراً حول رفض المصارف لأكثر من 98% من الطلبات المقدمة من المستوردين والتجار والصناعيين نتيجة سماح المركزي للبنوك ببيع ما نسبته 5 بالألف من قيمة مشترياتها اليومية غير دقيق، بدليل أن المبالغ المباعة من قبل المصارف بعد صدور هذا القرار عام 2016 بغرض تمويل اجازات الاستيراد تجاوزت المبالغ المباعة قبل صدوره.

وبين أحد الخبراء المصرفيين أن القصد من هذا القرار كان تسهيل عمل المصارف لجهة بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية الذي تحصل عليه من الحوالات التجارية الخارجية وما تشتريه من المواطنين وشركات الصرافة، مشيراً إلى أن القرار يجيز للمصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1% كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة علما بأن مركز القطع التشغيلي الصافي يمثل الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطاليب بكافة العملات الأجنبية.

صاحبة الجلالة