كيف تصد قاعدة “حميميم” هجوم أسراب طائرات “درون” ؟

يرى خبير عسكري أنه من الضروري أن يستعد العسكريون الروس في قاعدة “حميميم” الجوية في سوريا لغارات جوية مكثفة تشنها طائرات “درون”.

وقال الخبير أليكسي ليونكوف لصحيفة “إم كا” (موسكوفسكي كومسوموليتس)، في إشارة إلى محاولة الإرهابيين لمهاجمة مطار حميميم باستخدام طائرات درون بدون طيار، إن الإرهابيين من تنظيم “داعش” الذين حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم باستخدام طائرات درون تلقوا التدريبات المناسبة، وأن مدربين أمريكيين أشرفوا على تدريبهم.

واعتبر الخبير أن لجوء الإرهابيين إلى استخدام طائرات درون يعني أنهم تحولوا لتكتيك جديد لأعمالهم الإرهابية في سوريا.

ولم يستبعد الخبير أن يحاول الإرهابيون شن غارات جوية مكثفة على قاعدة حميميم التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، باستخدام أسراب من طائرات درون.

ووفق توقعات الخبير، فإن العسكريين الروس سيستخدمون ما يمتلكونه من وسائط الحرب الإلكترونية لصد هجمات من هذا النوع، مشيرا إلى أن تلك الوسائط تستطيع تعطيل إلكترونيات طائرات درون، وتستطيع إبطال مفعول أي طائرة مسيَّرة.

ولم يستبعد الخبير إمكانية إحضار “أنظمة الإشعاع العالي التردد” التي تمتلكها القوات المسلحة الروسية إلى سوريا لمكافحة طائرات الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، في 8 يناير/كانون الثاني 2018: “تم في ليل 5/6 يناير إحباط محاولة الإرهابيين لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية ونقطة إمداد الأسطول في طرطوس باستخدام 13 طائرة بدون طيار على الأقل”.

وكالات