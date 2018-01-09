ما حقيقة وقوع حسين مرتضى في أسر الجماعات المسلحة ؟

من جديد تحاول المجموعات المسلحة ومن خلال ادواتها الاعلامية الترويج لخبر إما إصابة أو اعتقال مدير مكتب قناة العالم بسوريا الزميل حسين مرتضى.

ويأتي ذلك في كل مرة عندما يقوم بكشف أكاذيبهم وانتصاراتهم الوهمية.

حيث استطاعت قناة العالم بالأمس من خلال بث مباشر نقل عمليان التقدم التي يقوم بها الجيش السوري مع حلفائه على محور حرستا مما شكل حالة انهيار وتراشق بين الفصائل المسلحة والتي كانت تروج على انها تقدمت وهي التي تتحكم بالمعركة.

البث المباشر ووصول الزميل حسين مرتضى الى الخطوط الامامية كذّب كل ادعاءات المسلحين ومن يدعمهم.

العالم