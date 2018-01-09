ليلى عبد اللطيف تفجّر مفاجأة.. وتطلق مجموعة توقعات جديدة

فجرّت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف مفاجأة في برنامج spot on عبر أثير اذاعة “صوت لبنان 93.3” مع الاعلامي رالف معتوق، حين أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وسألت: هل من مشكلة في ذلك؟ وهل من الضروري أن أكون دكتورة أو مهندسة لأترشح؟ لتضيف: “بالطبع أفوز في الانتخابات بفضل محبة الناس لي”.

وعن الاستحقاق الانتخابي أكدت أنه سيحصل والمنافسة موجودة لكنها تمّر على خير.

وكشفت عبد اللطيف أن سبب خلافها مع قناة LBCI مادي، لافتة الى أنه “كان هناك توجّه لخفض راتبي الذي يبلغ تسعين الف دولار سنوياً الى النصف أي الى خمسة وأربعين الف دولار سنويا فلم أقبل بذلك”.

ولم تنكر عبد اللطيف أن اشخاصاً دخلوا على خط المفاوضات وحاولوا جسّ النبض لكي تظهر ليلة رأس السنة عبر شاشة قناة LBCI”. وأضافت: “الحلقة مع الاعلامي طوني خليفة عبر الجديد كانت مجانية”.

وخلال الحلقة، اطلقت عبد اللطيف مجموعة توقعات جديدة:

-حريق على احدى الشاشات يثير ضجة اعلامية

-افتتاح مركز للتوحد في لبنان بدعم من وزارة الصحة والتبرعات

-عملية سطو على احد المصارف وقتلى وجرحى في عملية توقيف المتورطين

-الشموع تضاء في وسط بيروت وتعلو آذان المساجد وأجراس الكنائس لحدث مهم

-يشهد وسط بيروت تحركات غاضبة

-الانظار والاعلام على عين التينة وحركة أمل في قلب الحدث تعاطفاً مع الرئيس نبيه بري

-اغاني الفنان راغب علامة ستكون حديث الاعلام

-سيتم القبض على شخصية لبنانية بارزة بقضايا فساد واختلاس مال عام

-اكثر المناطق اللبنانية يلفها الحزن والحداد لحدث معين

-سينعم لبنان بالهدوء ولا حرب اسرائيلية او اقليمية ولبنان مقبل على ازدهار

– الانظار والاعلام على اللواء عباس ابراهيم وهو حديث الناس

-حدث مؤسف في احدى المناسبات وقتلى وجرحى وفوضى

-وفاة وزير بشكل مفاجئ هذا العام

-استثمارات في لبنان والاقتصاد اللبناني الى تحسن والحياة تعود الى وسط بيروت

– ابتعاد بعض الأسماء المقربة من الرئيس سعد الحريري عن الواجهة السياسية والإعلامية

– هناك وزراء لن يكونوا في المشهد السياسي

– يد الغدر تطال احدى الشخصيات السياسية

– لا خلافات بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية والمرحلة المقبلة قوية بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع

-الدكتور نادر صعب براءة والنجاح حليفه الدائم وسيشغل اسمه الاعلام مرة أخرى ولكن بتكريم في فرنسا وأميركا

-عودة سلطان الطرب جورج وسوف في حفل غنائي في وسط بيروت

-خلاف روسي – إيراني كبير يظهر الى العلن ويشكل مشكلة على الساحة السورية

-رغم تواجد جيوش وتنظيمات كثيرة على الأراضي السورية غير ان سوريا الغد لن يحكمها سوى السوريين وخالية من الغرباء وشعبها موحّد تحت شعار: عذرا سوريا أهديناك مكان الوردة سكيناً

-الرئيس بشار الأسد يصدر عفوا عاماً عن بعض المساجين الذين شاركوا في معارك ضد قوات النظام السوري

وكالات