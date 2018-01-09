نشرة جديدة لأسعار الألبان والأجبان في دمشق تخالف أسعار السوق.. بانتظار من يلتزم بها!!

أصدرت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” يوم أمس نشرة جديدة لأسعار الألبان والأجبان ومشتقاتها، شهدت اعتراضاً و انتقاداً من قبل العديد من المواطنين الذين أكدوا انها غير واقعية وتخالف الأسعار التي يتم تداولها في الأسواق.

ووفقا للنشرة التي أصدرتها” مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” يوم أمس بحسب موقع ” الاقتصادي” فقد حددت سعر كليو اللبن مع عبوة بـ275 ليرة سورية، وبلغ سعر كليو اللبن المصفى البقري خالي الدسم 650 ليرة.

وبلغ سعر كليو اللبن البقري كامل الدسم والمتوسط 850 و750 ليرة على التوالي، وفيما بلغ سعر كليو الجبنة اللبلدية البقرية كاملة الدسم 1,150 ليرة، مقابل 750 ليرة للكيلو المنزوع دسمه، بحسب نشرة المديرية.

وحدد المديرية سعر كليو الجبن الشلل البقري متوسط الدسم بـ1,800 ليرة، وبلغ سعر الكيلو المنزوع دسمه بـ1,600 ليرة، ووصل سعر كليو الجبنة عكاوي بقرية كاملة الدسم إلى 1,150 ليرة، وسعر الكليو المنزوع الدسم لـ750 ليرة.

وكالات