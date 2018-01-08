شاهد.. إطلاق أقوى صاروخ للدفاع الجوي السوري

يعتبر النظام بعيد المدى إس-200في إي “فيغا-إي” في الوقت الحالي أقوى نظام في الدفاع الجوي السوري.

ونشر في الانترنت فيدو لإطلاق الصاروخ. ويطير الصاروخ في السماء تاركا خلفه أثر أبيض الذي لا يتبدد لفترة من الوقت. وفوق الأرض سحابة كبيرة من الغبار والوقود المحروق.

ويملك الجيش السوري حوالي 50 صاروخا. وسلم الاتحاد السوفييتي في الفترة ما بين 1984-1988 سوريا أكثر من 140 صاروخا من طراز “في-880إي”.

ويزن هذا الصاروخ أكثر من 7 طن وقادر على حمل رأس حربي بوزن 200 كغ. ومدى الإطلاق حوالي 240 كم، وارتفاع الإطلاق من 300 متر إلى 35 كم.

و”فيغا” قادر على ضرب القاذفة الثقيلة من طراز “بي-1بي” والمقاتلة الحديثة “إف-35”.

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