رجل أعمال يعلن عن استعداده لتقديم 5 ملايين دولار لمكافحة الفساد في سورية

أعلن رجل الأعمال السوري إياد الحسن عن استعداده لتقديم مبلغ خمسة ملايين دولار تدخل في الخزينة ، وتخصص للمكافآت التي سينالها الشرفاء ، الذين يبرزون وثائق تدين الفاسدين ، الذين إستباحوا خيرات الوطن من خلال مركزهم أو وظيفتهم ، على حد وصفه.

واشترط الحسن في الاعلان المنشور على صفحته على فيسبوك , بأن يكلف شخصيا بهذه المهمة لكي يتسنى له الانتقام من كل من يحاول أن يهدم هذا الوطن ، الذي عاش فيه أجدادنا وسعوا جاهدين لبنائه لكي يعيش فيه أبنائهم وأحفادهم ، والذين لا بديل لهم عنه .

وأشار رجل الاعمال الذي يملك مجموعة من المشاريع السياحية والعقارية في طرطوس , وهو عضو مجلس ادارة غرفة سياحة المنطقة الساحلية في مبادرته اللافتة الى أن الوطن له حق علينا ، وأنه ينبغي لنا أن نكون جاهزين لدفعه على حد قوله ، ودفع أضعافه أيضا” ، لأن هذا التراب الذي سندفن فيه لا يقدر بثمن.

المصدر: سيريانديز