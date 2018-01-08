رجل أعمال سوري يقتحم قطاع التوصيل باستخدام الطائرات في دبي

يستعد رائد الأعمال السوري، المقيم في دولة الإمارات، محمد جهماني، لاقتحام عالم التوصيل، باستخدام طائرات الدرونز.

وقال جهماني في لقاء مصور مع تلفزيون الغد، إن التوصيل عن طريق طائرات درونز يجب أن يعتمد على تقنية ” Terms Drones”، حيث تنطلق الطائرات لإيصال الطلبات بشكل ذاتي.

وأشار إلى أنهم تعاقدوا مع شركة مختصة لتصنيع هذا النوع من الطائرات، بانتظار إجراء الاختبارات الأولية، وموافقة السلطات الإماراتية، على هذا المشروع.

وتحدث جهماني عن التحديات التي تواجه هذا المشروع، ومنها إعادة شحن البطاريات، إضافة للحد الأقصى المسموح به قانونيا، لطائرة الدرونز أن تقطعه.

وكالات