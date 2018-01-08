بمليون دولار .. لاعب منتخبنا الوطني “غابرييل صومي” ينتقل إلى الدوري الأمريكي

انضم لاعب منتخبنا الوطني في كرة القدم، غابرييل صومي، المحترف في الدوري السويدي، بشكل رسمي إلى نادي نيو إنغلاند ريفولوشن الأمريكي.

ووفق ما كتب في موقع الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، فإن نجم نادي اوسترسوند السويدي انضم، إلى صفوف النادي الأمريكي ضمن صفقة انتقال مجاني.

وفي بيان نشرته إدراة نادي نيو إنغلاند، قالت فيه “نحن سعداء جداً لانضمام غابرييل صومي إلى صفوفنا، ما سيعطي تنوعاً لفريقنا، كونه قادر على اللعب في كلا طرفي الملعب”.

ولم يحدد موقع الدوري الأمريكي مدة العقد والأجور التي سيتقاضاها الصومي، إلا أن صفحات رياضية أفادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الصومي سيوقع العقد لمدة عامين وسيتقاضى مليون دولار.

ويحتل النادي المنتقل إليه الصومي المركز الخامس في ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وينحدر اللاعب غابرييل صومي (26 عاماً) من مدينة القامشلي شمال الحسكة، وبدأ مسيرته مع فريق “IFK Kumla” السويدي منذ أن كان عمره سبع سنوات.

واستمر معه عشر سنوات ثم انتقل إلى صفوف سيريانيسكا الذي قدم معه مستوى ممتاز، في 2012، قبل أن ينتقل إلى نادي أوسترسوند في 2016 وخاض 24 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وساهم صومي بتأهل ناديه السويدي إلى الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي “يوروباليغ”، حيث سيلتقي مع نادي ارسنال الانكليزي.

والتحق صومي في صفوف المنتخب السوري لكرة القدم في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، في تشرين الأول من عام 2017، والذي خسره أمام أستراليا بنتيجة المباراتين.

لكن المدرب المستقيل أيمن الحكيم لم يشرك السومي في أي مباراة، الأمر الذي أدى إلى غضب في الشارع الرياضي السوري باعتبار أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة في مركز الظهير الأيسر.

تلفزيون الخبر