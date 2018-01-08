أعضاء في مجلس الشعب يجيبون على سؤال:ماذا قدمتم لسورية عام2017

في سؤال توجهت به صاحبة الجلالة لأعضاء مجلس الشعب مصطفى خيربك و طريف قوطرش و عبد العزيز طراد الملحم مفاده “ماذا قدمتم لسورية عام 2017” أجاب

مصطفى خيربك ..أنا قدمت الكثير ولكن الأهم بالنسبة لي كان موضوع ملف تحرير المخطوفين ومنهم أخي الأهم إضافة إلى المذكرة التي تقدمت بها لرئيس الحكومة ولاقت تجاوبا بشأن موضوع المياه في محافظة اللاذقية وخاصة ريف اللاذقية في خطة استراتيجية كاملة لاستثمار الآبار وخصوصا نبع جورين.

أما النائب طريف قوطرش فقال: مهما قدمت فأنا لم أقدم شيئا لكنني شاركت بالأولمبياد الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وفي بطولة العالم التي أقيمت بالنمسا وقدمنا إنجازا مهما على مستوى الاحتياجات الخاصة وبالمقابل استطعنا إيصال رسالة السلام وأنه رغم كل ما يحدث في سوريا نحن نستطيع الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما أن معظم الدول العربية لا تقدم ما قدمناه .

وأضاف قوطرش .. كما أنني خارج المجلس ضمن قطاع الرياضة والشباب ولأول مرة وضمن قبة المجلس يرتدي كافة الأعضاء لباس المنتخب ومتابعة مجريات المباراة ضمن المجلس وتأجيل الجلسة خلال بث المباراة وهي بالنهاية حالة وطنية.

عضو مجلس الشعب عبد العزيز طراد الملحم .. اعتذر وقال: أعتذر لأنني لا أعتبر نفسي قدمت شيئا.

صاحبة الجلالة