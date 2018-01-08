فحمة .. وراء “معجزة” شجرة العاصي في حماة!

تفاجأ الحمويون بتاريخ ١/١/٢٠١٨ الساعة ٩:٣٠ صباحاً باحتراق شجرة في ساحة العاصي بالرغم من الأمطار و الجو البارد، وتداول عدد من الناس صوراً لهم بجانب “الشجرة المعجزة”.

وتنتشر هكذا حالات في كل المحافظات السورية، وبالطبع خارج سوريا أيضاً، وتلقى إقبالاً كبيراً، من الناس، التي تحب الخارج عن المألوف أو الغريب أو حتى المتصل بالمعجزات الدينية وغير الدينية، أو الأسرار عن الزعماء أو المشاهير، أو الحقائق وراء اندلاع الحروب، وغيرها.

وبحسب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت النيران من داخل الشجرة لأسباب غير معروفة، علماً أن هذه الشجرة يتراوح عمرها ما بين ٢٠ – ٣٠ عام، وتم تقليمها و قطع أوراقها قبل يومين تقريباً.

وسارع العديد من الأهالي والشرطة إلى التقاط الصور مع هذه الحالة التي تعتبر نادرة الحدوث، واشتهرت الشجرة المحترقة في حماة، ليتبين أخيراً ما هو سر هذه الشجرة.

و بحسب تلفزيون الخبر ، فإن “أحد بائعي القهوة والشاي الذي يقف قريباً من الشجرة، قام برمي “فحمة” من التي يستخدمها للتسخين، والشجرة “مسوسة ومنخورة”، لذلك اشتعلت”.

ببساطة كانت هذه قصة أولى معجزات عام 2018، التي استقبلها الحمويون، وكانت المعجزة هي “فحمة”، تسببت باحتراق شجرة هي بالأصل منخورة.

من المؤكد أن قصصاً كهذه ستتكرر في مجتمع سوريا الذي يوصف بأغلبيته بـ “المحافظ”، ولكن السؤال الأهم، فيما لو كانت المعجزة أو الحدث العظيم متصل بشيء ما سياسي أو ديني هل من الممكن أن يتجرأ أحد ويكشف عن “الفحمة” التي ستحرق المعجزة ؟.

تلفزيون الخبر