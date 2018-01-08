مع تقدم الجيش السوري.. “أحرار الشام” تعلن النفير العام في ريف إدلب

أعلنت “حركة أحرار الشام” الإسلامية النفير العام بعد التقدم السريع للجيش السوري بريف إدلب الشرقي.

وقالت الحركة في بيان لها أمس إنه لم يعد خافيا على أحد المنعطف الميداني الخطير المتمثل بتقدم الجيش السوري و حلفاءه مدعومين بالغطاء الجوي الروسي وصمت المجتمع الدولي على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وأضافت الحركة أن تفكيك الفصائل والاستحواذ على مقراتها وسلاحها ومستودعاتها من قبل “هيئة تحرير الشام” ساهم بشكل جلي وواضح في ما آلت إليه الأمور، حيث أثر ذلك على فاعليتها وقدرتها على القيام بواجباتها كما تسبب في عزوف الألوف من المقاتلين عن الجهاد وإضعاف الروح المعنوية والقتالية لدى من تبقى منهم.

هذا وكان الجيش السوري قد فرض سيطرته على بلدة سنجار الاستراتيجية و عدة قرى أخرى في ريف ادلب, فيما باتت كيلومترات قليلة تفصله عن مطار أبو الضهور, وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيات الارهابية المسلحة في المنطقة, مما دفعها الى اعلان هذا النفير.