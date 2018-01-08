المركزي يسمح للمستوردين بشراء القطع الأجنبي من المصارف مباشرةً بشروط

سمح مصرف سورية المركزي للمستوردين بتمويل مستورداتهم بسعر ٤٣٦ ل.س من قبل المصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.

على أن يكون المبلغ الممكن بيعه مرتبط بالمستندات المطلوب تمويلها وبالحدود التي يسمح بها مركز القطع التشغيلي للمصرف.

و أشار بيان أنه بإمكان كل من لديه ثبوتيات نظامية من الصناعيين و التجار والمستوردين اللجوء إلى المصارف السورية لشراء القطع الأجنبي ضمن ما تتيحه القرارات الخاصة بهذا الشأن.

و بين أن على استعداد لاستقبال أي شكوى او أي استفسار من خلال الاتصال على الرقم 0119985 أو مراسلة حاكم المركزي مباشرة على حسابه الشخصي

المصدر: موقع بزنس 2 بزنس سورية.