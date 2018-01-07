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“عمدة السحرة” يكشف تنبؤات 2018.. منها نهائي كأس العالم‎!

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تنبأ عراف مكسيكي شهير بجملة من الأحداث المتنوعة التي قد تحدث خلال العام الجاري، كاشفا في ذات الوقت أن توقعاته ليست مؤكدة بشكل قاطع.
وتوقع العراف المكسيكي أنطونيو فازكيز المعروف محليا بلقب “عمدة السحرة” خلال مؤتمر صحفي في عقد في العصمة مكسيكو سيتي، بتأهل ألمانيا وإسبانيا إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في روسيا في الصيف.

وعلى الصعيد السياسي تنبأ فازكيز، سيفوز خوسيه أنطونيو ميد وزير الخزانة المكسيكي السابق برئاسة البلاد في انتخابات هذا العام ليمدد فترة حكم الحزب الثوري الدستوري الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو.

كما توقع فازكيز أنه لن يكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية بالرغم من التوترات المتصاعدة بين بيونجيانج وواشنطن.

ويقول فازكيز، إن تنبؤاته ليست مؤكدة بشكل قاطع لأنه قد يتم إبطالها أو تغييرها بالكامل عن طريق أعمال السحر أو الصلوات أو حتى من خلال تصرفات فردية تهدف إلى منعها من الحدوث.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، الذي يعد تقليدا سنويا يقدم فيه فازكيز توقعاته وتكهانته عن الأحداث التي ستقع على مدار العام؛ مارس فازكيز طقوسا بهدف تطهير الحضور من شرور العام الجديد ومصائبه وجلب الحظ السعيد.

وكالات

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