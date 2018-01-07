الدولار ينخفض في سوريا لليوم الثاني وغرام الـ21 ذهب يسجل 17500

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الأحد أمام الليرة، لليوم الثاني على التوالي بمعدل 6 ليرات في دمشق.

وافتتح “دولار دمشق” عند 464 ليرة شراء، مقابل 467 ليرة للمبيع، في حين حققت الليرة ارتفاعا 8 ليرات في حلب عن أسعار أمس لتسجل 462 ليرة شراء، 465 ليرة مبيع.

وفي إدلب خسر الدولار 13 ليرة دفعة واحدة في بداية تعاملاته صباح اليوم، وسجل 460 ليرة شراء، 465 ليرة للمبيع، أما في جرابلس بريف حلب الشمالي سجل 462 شراء مقابل 465 مبيع.

وبالعودة إلى دمشق، خسر اليورو، 3 ليرات، ليصبح بـ 556 ليرة شراء، 562 ليرة مبيع، وخسرت الليرة التركية، ليرة سورية واحدة، مسجلةً، 123 ليرة شراء، 125 ليرة مبيع.

من جهته حافظ الذهب في دمشق على أسعار الخميس، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب 17500 ليرة، كما سجل غرام الـ 18 ذهب 15000 ليرة مبيع.

وكالات