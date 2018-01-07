هذا ما بات يفصل الجيش السوري عن “أبو الظهور” العسكري

تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، وتمكنوا من السيطرة على بلدة سنجار، إضافة لقرى “المتوسطة” و”خيارة” و”كفريا المعرة” غرب البلدة بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة المرتبطة بها.

ولاحقا تمت السيطرة على قريتي “صرع” جنوب شرق بلدة “سنجار” و “صريع” شرق هذه البلدة الاستراتيجية في ريف إدلب.

وأفاد مراسل قناة العالم نقلاً عن قائد ميداني في الجيش السوري إن “قوات الجيش السوري سيطرت على ناحية سنجار الاستراتيجية، والقوات القادمة من المحور الجنوبي باتت على بعد ما يقارب 15 كيلو متر عن مطار أبو الضهور العسكري، بريف إدلب”.

وتابع القائد أن “الجيش السوري استعاد أيضا قرية خيارة بريف إدلب الجنوبي”، وأشار إلى “حالات فرار جماعية لمسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، مع اشتداد العمليات العسكرية”.

وكان الجيش السوري وحلفاؤه قد نفذوا قصفا دقيقا بمختلف انواع الاسلحة على مواقع وتحركات “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة المرتبطة بها في بلدة سنجار والقرى المحيطة، وسط تبادل اتهامات وتخوين بين المجموعات المسلحة في المنطقة.

العالم