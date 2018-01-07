وزير الاعلام الجديد يصدر مجموعة من التغيرات في الجسد الاعلامي السوري

أصدر وزير الإعلام السوري عماد سارة اليوم الأحد، سلسلة قرارات شملت نقل بعض المدراء وإعفاء آخرين، إضافةً إلى تعيينات جديدة في الهيئة العامة للإذاعة والتفلزيون والمؤسسات والأقسام التابعة لها.

حيث عين السيد وزير الإعلام، المهندس “عاصم حسن” مديراً لمديرية التشغيل الإذاعي، كما عيّن السيدة عائشة الخراط مديراً لإذاعة صوت الشباب، بدلاً من السيدة سلوى الصاري.

القرارات شملت أيضاً تعيين “أحمد يوسف” مديراً لأخبار إذاعة دمشق بدلاً من “هشام عمران”، في حين عُيّن الأخير معاوناً لمدير إدارة الإذاعة.

كما عُيّن الأستاذ “مضر مسعود” مديراً لقناة سوريانا بدلاً من الأستاذ “وضاح الخاطر”، حيث عيّن الأخير رئيساً لوحدة الرصد في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكلف وزير الإعلام السيدة “ثناء عباس” بتسيير أمور إذاعة دمشق، فيما كلف السيد معن الجمعات بتسيير أمور دائرة المذيعين بإذاعة دمشق.

وأخيراً نصّت القرارات على تعيين عيسى منصور عيسى، رئيساً لدائرة النشر بمديرية أخبار الإذاعة.

وتأتي سلسلة القرارت هذه، بعد أسبوع تقريباً على تعيين عماد سارة وزيراً للإعلام، بدلاً من المهندس محمد رامز ترجمان.

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