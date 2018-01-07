دولة عربية جديدة في مرمى نيران ترامب.. مخطط لجعلها كسوريا!

كشف السفير الفرنسي، ايف أوبان ميسيريار، الذي عمل سفيرا لفرنسا في العراق وتونس، عن مخطط أميركي لنقل السيناريو السوري إلى دول مغاربية، بدأته واشنطن لإشعال بؤر توتر طائفي وعرقي في المغرب والجزائر.

وحسب ما أوردته صحيفة “الصباح” المغربية، فإن الدبلوماسي الفرنسي لم يتردد في القول بأن الجهات الدولية التي تحرك خيوط مواجهات عسكرية وشيكة في الشرق الأوسط، بدأت تتحرك لرسم حدود داخلية في أكبر دولتين مغاربيتين، في إشارة إلى المغرب والجزائر.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصاحب كتاب “العالم العربي.. التغيير الكبير”، قوله إن “المخطط الجهنمي يهدف في مرحلة أولى، إلى نقل النموذجين المصري والسعودي إلى المنطقة، وذلك بالدفع في اتجاه إرساء أنظمة ديكتاتورية عسكرية في الجزائر، ودينية في المغرب لنسف كل معالم الانتقال الديمقراطي”.

وتوقع ميسيريار فشل مخطط تفتيت دول الاتحاد المغاربي، لأن شعوب المنطقة سترفض تكرار ما وقع في سوريا والعراق، وأن بنية الدول المستهدفة تمنحها مناعة ضد ذلك، خاصة المغرب الذي استبق رياح النزعات الانفصالية بإقرار نظام جهوية موسعة تمنح صلاحيات كبيرة لمجالس منتخبة في 12 جهة، وفق تعبيره.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن تصريحات السفير الفرنسي تزامنت مع تحذيرات من تحركات جهات دولية تريد التدخل من أجل استغلال النزاع الإقليمي المفتعل حول أحقية سيادة المغرب على صحرائه، وتحويله إلى رهان جيو-استراتيجي لإضعاف المملكة، جرياً وراء وهم الريادة الإقليمية، وذلك لتوسيع دائرة “الفوضى الخلاقة” على حد تعبير الإدارة الاميركية في وصفها لما يقع في الشرق الأوسط.

وكالات