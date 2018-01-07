أسعار جديدة للألبان والأجبان في أسواق دمشق قريباً

بين رئيس الجمعية الحرفيه لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق عبد الرحمن الصعيدي، أن الجمعية اعلنت خفض أسعار الألبان والاجبان بنسبة ٧% بسبب انخفاض أسعار العلف بما يعادل خفض أسعار الحليب.

وطلب الصعيدي من مؤسسة الأعلاف العمل على تأمين الأعلاف للفلاحين وخفض أسعارها ولو بنسب ٣% مما يساعد على خفض اسعار الحليب ومشتقاته.

وحول عدم التزام الباعة بتخفيض الأسعار ضمن بعض الأسواق بين الصعيدي، أن بعض ضعاف النفوس لم يخفضوا الأسعار وستتم محاسبتهم بعد صدور جدول الأسعار مع الاسبوع الاول من العام الجديد وذلك حسب الانظمة المعمول بها ينطبق عليهم بصدور النشرة الجديدة.

يشار إلى أن الحكومة اصدرت مؤخرا قررا بخفض أسعار الأعلاف من 85 ليرة للكيلو إلى 60 ليرة للكيلو الواحد.

ويتزامن ذلك مع تكدس كميات كبيرة من الأعلاف في المخازن وفق مااكدته العديد من وسائل الإعلام المحلية، والتي حذرت من تعرضها للتلف نتيجة عدم تصرفيها لمربي الثروة الحيوانية.

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