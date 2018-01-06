لاجئ سوري بتركيا يعثر على حقيبة مجوهرات بين القمامة.. وهذا ما فعله بها

سلم لاجئ سوري الشرطة التركية حقيبة تحتوي على ما تقارب قيمته 6000 يورو من المجوهرات، عثر عليها في حاوية القمامة.

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها محطة “تي آر تي” التركية الناطقة باللغة الفرنسية ونشرتها في موقعها فإن أسرة اللاجئ السوري جلبت حقيبة تحتوي على مجوهرات قيمة لشرطة اديامان في جنوب شرقي تركيا.

ووجد زكريا توتنجي، وهو لاجئ سوري في سن 35 عاماً، يعاني من مرض، الذهب والمجوهرات، في حاوية قمامة في حين كان يجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في مدينة أديامان وهو العمل الذي يقوم به يومياً.

وعندما عاد للبيت قد زكريا الحقيبة التي تحتوي على المجوهرات لأفراد الأسرة الذين قرروا دون تردد إحضارها إلى الشرطة.

وقال شقيق زكريا “ذهبنا لإمام المسجد وشرحنا له الوضع. ثم حضر معنا إلى أقرب مركز للشرطة وتم تسليم المجوهرات التي عثر عليها زكريا. لقد فعلنا ما الصواب ونأمل أن تتمكن الشرطة من العثور على مالك المال”.

كما شكر ضباط الشرطة زكريا وأفراد عائلته على هذا العمل المثالي وعلى أمانتهم رغم الظروف السيئة التي تعيشها الأسرة، وهو حال كثير من السر السورية التي تعيش في تركيا.

وكالات