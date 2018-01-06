الفلكي السوري الذي توقع طرد داعش وزيارة بوتين يطلق توقعاته لعام 2018

اطلق الفلكي السوري يابت الحسن توقعاته لعام 2018 وجاء فيها

زلزال ادلب قادم … والفرحة بالشوراع

وصداها باوربا الاوربيين والعرب يرفعون ريات العلم السوري و صور السيد الرئيس بشار الاسد رمز الامان ومكافحة الارهاب في العالم

فرحا بانتصارات سورية على الارهاب

الترك يغدرون بالروس في سورية والدم بجر البحص بقلب تركيا

اخر معركة معركة الجنوب الى الاردن .. السعودية الى زوال برمضان 2019

ملكين في السعودية والازمة الى السلاح بالشوارع

الكويت تنىء بنفسها

الايادي العاملة من الخليج الى سورية والعراق

لبنان 6 شهور حرب شوارع من مخاض الالم

تدخل الجيش السوري … الى طرابلس اللبنان

كل ماتعرضت له سورية سابقا انتهى والشمس تشرق من جديد

ولن تموت وهي سورية بتمرض بتتالم بس مابتموت

ورح يكون عنا لاجئين من دول عرب بسورية

واذا كثرة الملاحم في اخر الزمان فاليكم ببلاد الشام فانها بمأمن عن الفتن

وكالات