بالفيديو: مشادة بين طوني خليفة و مريم كلينك على الهواء تشعل مواقع التواصل

قام الإعلامي اللبناني طوني خليفة بقطع بث برنامجه “العين بالعين” على قناة الجديد اللبنانية بسبب قيام مرافقي الفنانة اللبنانية ميريام كلينك بقطع الحوار وإظهار استعدادهم لاستخدام القوة داخل الاستديو.

وفي التفاصيل، أثناء سجال كلامي حاد بين الفنانة ميريام وأحد الضيوف، تدخّل احد المرافقين وقال للضيف: “أنت اسكت”، ما أثار غضب مقدم البرنامج طوني خليفة.

وقام خليفة فوراً بطرد المرافقين خارج الأستوديو، الأمر الذي اعترضت عليه كلينك، قبل الخروج الى فاصل.

وأثناء استكمال الحلقة، دافع خليفة عن تصرّفه، معتبراً أنّه “لا يسمح لمرافقي ميريام بإسكات ضيفي”، ومؤكّداً أنّ الأخيرة غادرت بإرادتها، وهو يحترمها ويحترم وجودها حتّى النهاية.

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