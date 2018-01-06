الجيش السوري يحقق تقدم ساحق في ريف ادلب

حققت وحدات الجيش السوري اليوم السبت تقدما جديدا على حساب هيئة تحرير الشام في ريف ادلب الجنوبي , وتمكنت من السيطرة على مناطق استراتيجية هامة .

بتصريح من مصدر عسكري لموقع مراسلون , أكد المصدر ان وحدات الجيش السوري تمكنت من التقدم جنوب سنجار , مسيطرة على بلدات حوا و الشيخ بركة و ام مويلات وتل عمارة , بعد معارك عنيفة مع ارهابيي النصرة قتل فيها عشرات المسلحين .

وافاد المصدر بأن وحدات الجيش السوري باتت على مشارف بلدة سنجار الاستراتيجية , وبان مزارع فقط تفصل القوات عنها .

واكد المصدر لمراسلون بان جميع الاخبار عن استعادة النصرة ” لاي شبر ” في ريف ادلب الجنوبي هي اخبار عارية عن الصحة , مؤكدا ان وحدات الجيش السوري وبتوجيهات القائد العسكري العميد سهيل الحسن , لا تعطي أيه فرصة للمسلحين للتقدم او للاستراحة . فالهجوم مستمر وتدمير النصرة وحلفائها دائم .

وكانت وحدات الجيش السوري قد شنت فجر اليوم السبت هجوما مباغتا على مواقع النصرة تمكنت فيه من السيطرة بلدات اللوبية و الناصرية وتل الكافي .

المصدر : موقع مراسلون