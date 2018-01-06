شهران على تحرير أحياء دير الزور .. عروس الفرات لفظت الإرهاب وبدأت تعود للحياة

علي حسن

مرّ شهران على تحرير كامل أحياء مدينة دير الزور، من يرَ صور الدمار الكبير الحاصل بفعل المعارك في أحياء المدينة حين تحررت، لا يصدق أنّها هي ذاتها التي تعجّ وأسواقها بالمدنيين اليوم، عروس الفرات التي دمّر إرهابيو تنظيم داعش بنيتها التحتية بحصارهم لعدد كبير من أحيائها لفظت غبار الإرهاب عن عاتقها وبدأت تعود لما كانت عليه قبل الحصار ما يعكس إصرار أهلها على الحياة.

موقع “العهد” الإخباري جال في عدد من أحياء مدينة دير الزور واطلع على واقعها الحالي، وتوسط جموع الأهالي في أحد أسواقها، يقول أحد سكان المدينة لموقعنا إنّ “دير الزور بدأت تعود لما كانت عليه قبل دخول إرهابيي داعش الذين كانوا يعيثون فيها فساداً وقتلاً وتدميراً، وذلك بفضل تضحيات جنود الجيش العربي السوري ومجاهدي المقاومة وحزب الله الذين رووا بدمائهم كل ذرة تراب قطعوها على طريق فك الحصار”.

ويضيف آخر قائلاً “نحن الآن نجول بكل أحياء المدينة وحاراتها ونشعر بالأمن والأمان، كما إنّ كافة الأسواق مليئة بكل ما يريده المواطن الديري من حاجيات أساسية وبأسعار مناسبة عكس أيام حصار داعش حين كنا لا نجد شيئاً نقتات عليه”.

ويوضح مصدر من محافظة دير الزور لموقع “العهد” الإخباري أنّ “بسط الجيش السوري وحلفائه للأمن في أحياء المدينة ساعد على عودة نسبة جيدة من المهجرين إلى باقي المحافظات كدمشق وحمص واللاذقية، والأهالي الذين عادوا شرعوا في ترميم شققهم وبيوتهم إلّا أنّ هذا الشيء ما يزال يواجه بندرة اليد العاملة وعودة كل المهجرين ستساعد على حل هذه المشكلة”.

وأكد المصدر ذاته أنّ “محافظة دير الزور قامت بجولات ميدانية كثيرة قبل رأس السنة الجديدة واطلعت خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة وتمّ تخصيص أكثر من ملياري ليرة سورية في موازنة الحكومة للعام الجديد بهدف إعادة إعمار ما تم تخريبه من قبل الإرهابيين، نصف المبلغ سيكون لإعادة تأهيل المدارس والمشافي وترميم الطرقات والأرصفة والجسور والباقي سيُوزّع على المتضررين لترميم منازلهم”، لافتاً إلى أنّه “في الوقت القريب ستعود مدينة دير الزور كما كانت عليه قبل بدء الحرب”.

العهد