«بُعبع 2018» من سوريا إلى السعودية.. أبرز ما تخشاه الدول العربية في العام الجديد

يأتي عام 2018 ليحمل العديد من التحديات والمخاوف التي تمثل ما يمكن وصفه بـ«بعبع» لعدد من الدول العربية من بينها: مصر التي تخشى تصاعد الإرهاب، والسعودية التي تخشى الصواريخ الحوثية، وقطر التي تخاف استمرار مقاطعتها، واليمن التي تهددها «أكبر مجاعة في العالم»، وفلسطين التي تخشى مصيرها في «صفقة القرن»، فيما تتصاعد المخاوف الرسمية من مشاريع الأكراد الانفصاليّة في سوريا والعراق.

مصر تخشى «الإرهاب» و«سد النهضة»

تزداد مخاوف الحكومة المصرية من «الإرهاب»؛ فمع تقلص نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مختلف الدول العربية، وبالأخص في العراق وسوريا، لا يزال التنظيم نشطًا في مصر، وقد يزداد نشاطه في 2018، بعد تأكيد الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، بأن مسلحي التنظيم انتقلوا من الرقة إلى سيناء.

وقد زادت وتيرة العمليات الدموية في مصر خلال عام 2017 بشدة، بوقوع العديد من العمليات، كثير منها في بر مصر، من بينها: تفجيرا الكنيستين في طنطا والإسكندرية في التاسع من أبريل (نيسان)2017 اللذان تبناهما تنظيم «داعش» وأسفرا عن مقتل 46 شخصًا، وأعقب تلك التفجيرات فرض حالة الطوارئ، التي لم تمنع من وقوع هجمات أشد دموية، من بينها هجوم مسجد الروضة بسيناء، الذي وقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وأسفر عن مقتل 309 في حين لم تتبنَّه جهة بعينها.

وقد كان هجوم مسجد الروضة الأكثر دموية عالميًا خلال عام 2017 إلا أنه لم يكن الوحيد؛ إذ شهدت البلاد بعده بشهر واحد هجومًا على كنيسة مارمينا بحلوان الذي وقع في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، في حين أعلن تنظيم الدولة مسؤوليّته عن هذا الهجوم.

كما لا يمكن إغفال هجوم الواحات الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومثّل طفرة نوعية في العمليات الموجهة ضد أفراد الأمن، بالأخص خارج سيناء وبالقرب من بر مصر، وأسفر عن مقتل 16 من أفراد الأمن، وقد أعلنت جماعة مسلّحة جديدة تحمل اسم «أنصار الإسلام» مسؤوليتها عن هذا الحادث.

سدّ النهضة الإثيوبيّ هو الآخر شكّل هاجسًا وتحدّيًا كبيرين لمصر في سنة 2017، فقد ازدادت المخاوف من ظهور آثاره على حصة مصر المائية، خصوصًا بعد شروع إثيوبيا في ملء خزان السد، ومع إعلان تعثر مفاوضات اجتماع اللجنة الثلاثية بشأن هذه القضيّة في نوفمبر 2017، ذلك بعد إعلان اتفاق المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان جرى توقيعه في مارس (آذار) 2015، الذي «لا يمنح مصر نقطة مياه واحدة» بحسب أحمد المفتي العضو المستقيل من اللجنة الدولية.

ورغم استتباب سعر الدولار خلال 2017 حول 17.8 جنيهًا تقريبًا، إلا أن مخاوف المصريين تزداد من زيادة نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، فمع الزيادات المتوالية في الأسعار خلال 2017، يبدو أن هذه الموجة مستمرة في 2018، لتطول عددًا من السلع والخدمات الأساسية من بينها: الطاقة، ورفع سعر تذكرة المترو إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى ستة جنيهات، بداية من يوليو (تموز) 2018 بحسب ما أعلن وزير النقل المصري رسميًا.

السعودية تخشى صواريخ الحوثي ومستقبل الاستثمارات

تتراجع المخاوف السعودية من تنظيم «داعش» بالتزامن مع تراجع نفوذه محليًا وعالميًا، فلم يعد التنظيم المسلّح يباغت المملكة بتلك الهجمات التي نفذها بشكل أكبر في عام 2015، لكن خطرًا متزايدًا يقلق المملكة من جارتها في اليمن، مع إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية تستهدف مناطق بالداخل السعودي، ووصول أحدها إلى العاصمة السعودية الرياض في 19 ديسمبر 2017، قبل أن يعترضه الدفاع الملكي السعودي، كما يحدث عادة، دون إصابات ملحوظة.

ويتراجع الدعم الدولي والمحلي لعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مع تزايد الضحايا المدنيين الذين يُسقطون جراء الغارات، فقد وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 5144 مدنيًّا خلال الفترة بين مارس 2015 و30 أغسطس (آب) 2017، مشيرة إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد تسبب في مقتل أكثر من نصفهم، وحديثًا خلال 10 أيام في نهاية ديسمبر 2017، تسببت غارات التحالف في مقتل 109 مدنيين بحسب الأمم المتحدة.

ومما أضعف الدعم المحلي من اليمنيين أيضًا للتحالف بالداخل اليمني، محاولة السعودية المناورة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قبل أن يقتله الحوثيون، ليظهر صالح وكأنه بديل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الواقع تحت الإقامة الجبرية في الرياض، ويمنع من العودة إلى اليمن، بحسب ما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» في نوفمبر 2017، لتصبح المملكة ضيفًا أقل رغبةً فيه – حسب مراقبين – في صراع معقد يصعب إيجاد حل نهائي لإيقافه.

الملف الاقتصادي سيكون أيضًا تحديًا خطيرًا للسعودية في السنة الجديد، إذ لا تزال المخاوف السعودية قائمة من مدى قدرتها على تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية 2030، والتي تتضمن: توسيع مصادر الدخل غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وسعودة القوى العاملة في السعودية، مع فرض رسوم على المغتربين، فيما تحيط أجواء الاستثمار بعض المخاوف، على خلفية توقيف كبار أمراء ووزراء ومستثمرين، في الرابع من نوفمبر 2017، قبل أن يفرج عن بعضهم ويبقى آخرون، من بينهم الوليد بن طلال أغنى رجل في العالم العربي.

قطر تخشى استمرار المقاطعة.. وتحتاط بصفقات سلاح مليارية!

تخشى قطر في عام 2018 من استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو (حزيران) 2017، إذ بادرت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، ومنع الطائرات القطرية من التحليق فوق أجواء الدول المقاطعة لها، ولا تزال الأزمة مستمرة، إذ لم تنجح جهود الوساطة من الكويت أو غيرها من الدول الغربية لحلحلة الأزمة.

ومع نهاية ديسمبر 2017، أغلقت السعودية منفذ سلوى (المنفذ البري الأخير للمملكة مع قطر) نهائيًا. وقد أجبرت هذه الإجراءات الدوحة على أخذ احتياطات وتدبيرات احترازية، وصلت إلى طابع عسكري، بتوقيعها أربع صفقات سلاح من أغلى الصفقات التي أبرمتها الدول العربية ككل في عام 2017، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 28.9 مليار دولار. وحرصت قطر على تنويع مصادر السلاح، لتتضمن كبرى الدول الغربية؛ إذ شملت الصفقات: 36 طائرة أمريكية من طراز F-15، و24 مقاتلة تايفون بريطانية، وسبع سفن إيطالية، وسلاحًا فرنسيًا يضمن شراء 12 طائرة رافال.

اليمن يخشى «المجاعة الأكبر في العالم»

لا يزال الوضع في اليمن مُعقّدًا مع استمرار تعثر محادثات السلام، وتزداد مخاوف الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، إذ لم تنجح ضربات التحالف العربي والقوات الموالية لهادي في استرداد العاصمة اليمنية، ويزداد القلق من عدم الوصول لحل للأزمة اليمنية خلال 2018، الذي قد يشهد فيه اليمن مزيدًا من التأزم وتفشّي المرض والمجاعة، وسوء الأوضاع المعيشية لليمنيين.

وقد بدت العلامات الأولى لهذه الكارثة في 2017 عندما أفادت الأمم المتحدة في نوفمبر 2017 بأن حصار اليمن يهدد بـ«أكبر مجاعة في العالم منذ عقود بملايين الضحايا». ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مجاعة اليمن ستكون أشد من مجاعتي الصومال وجنوب السودان، كما أضافت أن 6.8 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة.

وقالت الأمم المتحدة في نهاية ديسمبر 2017 إن اليمن «يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، ويحرم أكثر من 14 مليون شخص من الخدمات الأساسية مثل: إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، فيما وصل عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن إلى مليون شخص بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فلسطين تخشى مصير «صفقة القرن»

مع تزايد الحديث عما سُمي بـ«صفقة القرن» في سنة 2017 المرتبطة بحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ يخشى الفلسطينيون شعبًا وحكومة، مما قد تفضي إليه تلك الصفقة، وبالأخص مع الموقف الأمريكي من خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يبشّر ببدء مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيليّة توضع فيها الحقوق الفلسطينية في آخر أولويات الإدارة الأمريكية.

ويصر ترامب على تطبيق ذلك القرار رغم الرفض الدولي له، بل يصل لما هو أبعد من ذلك، بعرضه على الفلسطينيين بلدة أبوديس عاصمةً لفلسطين بدلًا من القدس، في 26 ديسمبر 2017، بحسب ما أفاد به إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واصفًا العرض بـ«المسخ».

اللافت أن القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، جاء في وقت يبدو مثاليًا لترامب وإسرائيل بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، في ظل تباطؤ تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وتوطد العلاقات بين مصر وإسرائيل بشكل غير مسبوق، وانشغال كل من السعودية وإيران في إدارة صراعاتهما في المنطقة، والتطبيع التركي مع إسرائيل، ولم يصل الغضب في المنطقة من قرار ترامب إلى حد سحب السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ضد أمريكا أو إسرائيل، ولم يتعدَ إجمالًا مرحلة الشجب والإدانة والمشادات الكلامية

سوريا: حرب متوقعة بين الجيش السوري و«قسد».. ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية

عام 2017 هو عام هزيمة تنظيم الدولة وتقلص نفوذه في سوريا بسيطرته فقط على 3.1% من الأراضي السورية بعدما كان يسيطر على 51.6% مطلع العام حسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولكن التراجع في نفوذ التنظيم قابله اتساع لنفوذ الدولة السورية وحلفائها، بسيطرتهم على أغلبية الأراضي السورية بنسبة تصل إلى 55.8% بعدما كان يسيطر على 17% فقط مطلع العام، ذلك بالإضافة إلى اتساع في سيطرة الوحدات الكردية التي تمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ليحلوا ثانيًا بعد الجيش السوري، بسيطرتهم على 27.4%، وبذلك تزداد مخاوف الدولة السورية من «قسد» واتساع نفوذه ومساعيه بالحكم الذاتي وإنشاء الفيدرالية الكردية في سوريا، مما قد يزيد احتمالات الحرب بين الجيش السوري و«قسد» في عام 2018.

وفي المقابل، تخشى الفصائل المعارضة السورية التي تسيطر على 13.7% من الأراضي السورية، من تضخم نفوذ الدولة السورية، الذي يحظى بالدعم العسكري الروسي الإيراني، كما تخشى أيضًا من تراجع الدعم الدولي لها وخفوت اللهجة الدولية والإقليمية المطالبة برحيل الأسد، يُضاف إلى ذلك المخاوف من الفشل المتكرر لمجلس الأمن في اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الأسد؛ بسبب إعاقة روسيا المتكررة لتلك القرارات باستخدام حق الفيتو، ذلك بالإضافة إلى خوف المعارضة المدعومة من تركيا من زيادة نفوذ الأكراد، وإمكانية اندلاع مواجهات مباشرة بينهم مثلما حدث بالفعل في عام 2017.

العراق تخشى كردستان وجهود إعادة الإعمار

كما مثّل عام 2017 عام هزيمة تنظيم الدولة في سوريا، فإنّه قد مثّل أيضًا عام الانتصار على تنظيم «داعش» في العراق، بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في التاسع من ديسمبر 2017، الانتصار على التنظيم وتحرير كافة الأراضي العراقية منه، وهو نصر بدا قريبًا منذ تحرير الموصل في آخر شهور 2017.

لكن الحرب التي دامت أكثر من ثلاث سنوات مع تنظيم الدولة كان ثمنها باهظًا، ليس فقط من حيث الخسائر البشرية بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح ما لا يقل عن 3.2 مليون نسمة، وإنما أيضًا في حجم الخسائر المادية؛ إذ أفاد العبادي بأن كلفة التدمير الاقتصادي والبنى التحتية التي سببها احتلال تنظيم الدولة لعدد من المدن العراقية، قد تضاعفت إلى أكثر من 100 مليار دولار، وبذلك تتعقد جهود إعادة الإعمار، وتخشى بغداد أيضًا من تعاظم نفوذ الأكراد، بعد استفتاء كردستان، وتعثر الحوار بين بغداد وأربيل لتتفاقم الأزمة بينهما.

ساسة