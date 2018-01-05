معارضون سوريون على قائمة الطرد خارج الامارات

نقلت مصادر إعلامية عما أسمتها “مواقع معارضة” أن الإمارات تواصل طرد عدد من السوريين المقيمين فيها لموقفهم السياسي الذي وصفته بـ”المعارض”.

وأضافت المصادر أن عمليات الإبعاد بدأت بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات “الذين يتضح للسلطات هناك أنهم من المعارضين لنظام الحكم في سورية، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات”.

وبحسب المواقع فإن الامارات طلبت منهم “مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جداً، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم”.

فيما كشفت المواقع عن قائمة أعلنتها الامارات صنفت من خلالها 20 تنظيم مسلح على لوائح الإرهاب الإماراتية، بينها “لواء التوحيد” و”حركة أحرار الشام الإسلامية”.